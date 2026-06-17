Após morte do marido em acidente, mulher é encontrada degolada dentro de residência

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um casal em Itapetininga, interior do estado, nessa terça-feira (16). Diego da Silva Rodrigues, de 35 anos, morreu após um acidente de trânsito por volta das 6h. Algumas horas depois, a esposa dele, Sara Letícia Antunes Oliveira Rodrigues, de 25, foi encontrada degolada dentro de casa. As autoridades suspeitam que Diego tenha matado Sara e também provocado o acidente que causou sua morte.

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Segundo o boletim de ocorrência, o irmão de Sara recebeu uma ligação comunicando sobre o acidente de trânsito envolvendo o cunhado. No telefonema, ele também foi informado de que a mulher não estava respondendo às tentativas de contato.

O irmão foi até a casa de Sara, mas não conseguiu localizá-la. Então, decidiu ir até o pronto-socorro e o Plantão Policial, também sem sucesso. Pouco tempo depois, ele foi informado que o cunhado havia morrido no acidente.

Aos policiais, ele relatou que o cunhado apresentava comportamentos de “descontrole emocional”, por isso passou a suspeitar de que algo tivesse acontecido com Sara. O irmão voltou à residência, pulou o muro e, dentro do imóvel, identificou Sara degolada na cama com manchas de sangue. Ele chamou o socorro e tentou reanimar a irmã por cerca de 30 minutos, mas não obteve sucesso.

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Diego da Silva Rodrigues morreu após uma batida de trânsito com um caminhão na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), altura do quilômetro 185.

Segundo informações da equipe da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhoneiro relatou que trafegava normalmente quando o carro dirigido por Diego invadiu a contramão.

O motorista da carreta disse que não teve tempo de desviar, e os dois veículos colidiram frontalmente.

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O caminhoneiro ficou preso nas ferragens, mas foi socorrido sem ferimentos graves.

A certidão de casamento e o celular de Diego foram apreendidos e serão periciados. O caso foi registrado como feminicídio no 3º Distrito Policial de Itapetininga. Segundo a polícia, os indícios sugerem que Diego matou a esposa e depois cometeu suicídio.

Informações: Metrópoles

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