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LIMEIRA (SP)

Após morte de jovem em salto sem corda, prefeitura bloqueia acessos à Ponte do Esqueleto

Ação iniciada na manhã desta quarta-feira (17) atende a um pedido de apoio operacional da União, que alegou limitações para intervir de imediato

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 11:50:38 Editado em 17.06.2026, 11:50:33
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Após morte de jovem em salto sem corda, prefeitura bloqueia acessos à Ponte do Esqueleto
Autor Tragédia ocorreu no último sábado (13) - Foto: Reprodução/Prefeitura de Limeira

A Prefeitura de Limeira iniciou, às 6h30 desta quarta-feira (17), uma nova intervenção emergencial para bloquear os acessos irregulares à Ponte do Esqueleto. A ação ocorre dias após a trágica morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que caiu de uma altura de 40 metros ao ser lançada em um salto de rope jump sem a corda de segurança.

📰 LEIA MAIS: Saiba quem era a jovem que morreu após saltar de rope jump sem corda

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O reforço nas medidas de proteção foi disparado depois que o Governo Federal reconheceu sua responsabilidade pela área e solicitou oficialmente o apoio operacional do município para restringir o acesso até que barreiras definitivas sejam implantadas.

De acordo com a administração municipal, o bloqueio completo da estrutura não havia sido realizado anteriormente devido a limitações operacionais por parte da própria União. Diante do impasse e da repercussão do caso, o município foi acionado para executar os serviços emergenciais e conter o fluxo de visitantes.

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Apesar da atuação do município nesta manhã, a responsabilidade pela execução de obras estruturais permanentes e definitivas na área — o que inclui a construção de muros de contenção e a manutenção de valetas — permanece sob a obrigação do Governo Federal.

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