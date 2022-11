Após morte de Guilherme de Pádua, viúva recebe ameaças

Da Redação

Guilherme de Pádua e a esposa Juliana Lacerda

A viúva do ex-ator Guilherme de Pádua, vem recebendo ameaças desde a morte do marido, no último dia 6 de novembro. Pádua foi condenado pelo assassinato de Daniella Perez, de 22 anos, filha da dramaturga Gloria Perez, em 1992. Por conta das ameaças, Juliana Lacerda deixou as redes sociais.

De acordo com uma pessoa próxima a Juliana, que preferiu não se identificar, o teor das chamadas passa por ameaças claras de morte, piadas sobre o marido e comemorações pela morte de Pádua.

A família de Juliana pretende registrar um boletim de ocorrência nos próximos dias e garante que “vai tomar todas as medidas cabíveis” contra os responsáveis pelas ligações.

Além dos ataques, ela também teria deixado a internet após pedido da família de Guilherme. “Ela saiu das redes sociais por conta das ameaças e para preservar a imagem dele, a pedido da família. Para evitar que as pessoas continuassem falando dele, debochando da morte, de gente falando que estava feliz com a morte”, contou uma pessoa próxima que pediu para não ter o nome divulgado.

Os ataques começaram após Juliana Lacerda publicar um vídeo insinuando que Daniella Perez teria sido amante de Pádua, horas após o enterro do marido. A história, no entanto, nunca foi confirmada pelos fatos que compõem o julgamento do ex-ator, condenado pela morte da filha de Gloria Perez.

A declaração provocou críticas nas redes sociais. Barbara Ferrante, prima de Daniella, chegou a fazer uma publicação rebatendo a viúva.

“Não, Juliana! O seu marido nunca teve um caso com a minha prima. O seu marido pegou a minha prima e emboscou ela, deu um soco na cara dela, que quebrou o maxilar, pegou ela desmaiada e jogou em um carro. Ele sabe exatamente o que ele ia fazer. Tem 500 testemunhas”, disse.

DOCUMENTÁRIO

Após três décadas, o assassinato da atriz voltou a ganhar repercussão com o lançamento da série documental "Pacto brutal: o assassinato de Daniella Perez".

As investigações apontaram que a jovem atriz foi morta com 18 punhaladas e sem direito e tempo para se defender. O g1 preparou uma reportagem que mostra ponto a ponto o que aconteceu no caso.

A mãe da vítima, a escritora Glória Perez, afirmou que no Brasil "quanto mais violentos são os crimes, mais benevolentes são as nossas leis penais". Glória é uma das participantes do documentário.

fonte: Reprodução/ HBOMAX/ Divulgação via BBC Daniela Peres e Raul Gazolla

Daniella Perez tinha 22 anos quando foi morta, em 1992. Na época, ela interpretava a personagem Yasmin na novela "De corpo e alma" e era casada com o ator Raul Gazolla.

Guilherme de Pádua interpretava o par romântico de Daniella na novela. Ele a mulher, Paula Thomaz, foram condenados pelo assassinato.

O corpo da atriz foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com golpes de tesoura. A perícia comprovou que Daniela morreu com 18 perfurações, oito delas atingiram o coração.

Com informações da Banda B e do G1.

