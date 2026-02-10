Após matar o marido, mulher esquarteja corpo e joga para cães comerem

Uma mulher de 51 anos é investigada pela Polícia Civil por suspeita de matar e esquartejar o próprio marido em Monte Verde, distrito do Sul de Minas Gerais. A apuração teve início após o desaparecimento de Luiz Antônio de Paula, conhecido como “Sarney”, comunicado pela família em 22 de janeiro deste ano.

De acordo com a polícia, a vítima não era vista desde dezembro, embora o registro oficial do sumiço tenha sido feito apenas semanas depois. No decorrer das investigações, os agentes chegaram até a companheira de Luiz Antônio, que acabou confessando o crime.

Em depoimento, a suspeita relatou que teria dopado o marido antes de matá-lo. Ela também afirmou que esquartejou o corpo e descartou os restos mortais, sendo parte deles entregue para cães comerem.

Após a confissão, a mulher indicou aos policiais o local onde teria abandonado o corpo. Durante as buscas realizadas nas imediações da casa do casal, foi encontrada uma ossada, que foi recolhida e encaminhada para perícia.

O material foi enviado à Polícia Técnico-Científica, responsável pelos exames que irão confirmar se os restos mortais pertencem a Luiz Antônio de Paula. Até a conclusão dos laudos periciais, a identificação oficial não foi confirmada.

A suspeita segue em liberdade. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e eventuais responsabilidades penais.

