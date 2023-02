Após matar esposa, vigilante avisa para filha: 'Sua mãe já era'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Paulo Roberto Moreira Soares, 38 anos, atirou na cabeça da companheira na frente da criança, de 10 anos

Após atirar na cabeça da companheira, Paulo Roberto Moreira Soares, 38 anos, disse à filha: “Sua mãe já era”. O vigilante acertou um disparo na testa de Izabel Aparecida Guimarães de Sousa, 36 anos, na frente da criança de 10 anos. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital de Base do Distrito Federal.

continua após publicidade .

O crime ocorreu na tarde deste sábado (4), no P Sul, em Ceilândia (DF). Paulo é vigilante e tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). O autor fugiu da casa com a arma na cintura e em um fusion preto. Até a publicação desta reportagem, estava foragido.

No momento do crime, um pedreiro estava na casa e ouviu Izabel gritar: “Para, Roberto. Na frente da menina?”. O autor mandou que a vítima desligasse o celular. Em seguida, ele disparou contra a companheira. A testemunha viu o momento em que a criança questionou o pai o motivo do tiro e ele respondeu à filha: “Sua mãe já era”.

continua após publicidade .

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) localizou a vítima ainda com sinais vitais dentro do quarto. Ela chegou a ser transportada de aeronave para o Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.

As informações são do Metrópoles.