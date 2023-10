Após investimentos, o Sportstech promete decolar nos Bálcãs

Sportstech é um termo que descreve o uso de tecnologia e inovação nos esportes, incluindo vestimentas hi-tech, análise de dados, inteligência artificial, realidade virtual e blockchain.

continua após publicidade

Nos países dos Bálcãs, surge um setor de Sportstech crescente e promissor, pois muitas empresas e startups desenvolvem e oferecem soluções para atletas, torcedores, técnicos e entidades esportivas. Para entender o impacto que isso pode ter nas economias da região, vale a pena conferir um relatório recente da Game Changer Analytics, que narra a ascensão do setor e destaca as conquistas atuais e potenciais da região. Mas antes disso, vamos entender um pouco o contexto da região...

O Que Levou ao Cenário Atual

continua após publicidade

Para entender a importância da evolução da tecnologia esportiva nos Bálcãs, é importante olhar para o passado recente. De acordo com um relatório do Banco Mundial, os Bálcãs, especialmente as economias ocidentais da Albânia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte e Sérvia, foram severamente atingidos pela crise econômica e financeira de 2008 e lutaram para retornar às taxas de crescimento pré-crise observadas após os conflitos armados dos anos 90.

Golpes também atingiram a região em 2022 e 2023, incluindo as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, processos de energia e alimentos mais altos, incertezas, condições financeiras mais restritivas e clima desfavorável. Porém a região mostrou resiliência e se recuperou mais rápido do que o esperado, com o apoio da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional e de outros parceiros internacionais.

Dessa jornada, o setor de tecnologia esportiva emergiu como um dos setores promissores que podem contribuir para o desenvolvimento econômico e a diversificação dos Bálcãs. Atualmente, países como a Albânia, Montenegro, Macedônia do Norte e Kosovo não têm mercados esportivos e de tecnologia esportiva bem desenvolvidos. Os profissionais e entusiastas geralmente procuram produtos externos para reduzir riscos desnecessários de investimento em seus esportes.

continua após publicidade

Vendo a Situação Mais de Perto...

De acordo com o relatório da Game Changer Analytics, os Bálcãs têm cerca de 300 startups de tecnologia esportiva que levantaram 248 milhões de dólares em investimentos nos últimos seis anos. Mas como isso se distribui quando analisamos os diferentes países e setores da região?

Países de Destaque

continua após publicidade

De acordo com o relatório, a Romênia é a líder da região dos Bálcãs em termos de volume de negócios de risco. Dos 248 milhões de dólares em investimentos totais em Sportstech desde 2015, a Romênia responde por 80% do valor (199 milhões). Os outros países da região se dividem da seguinte forma:

Eslovênia - US$ 28,5 milhões

Croácia - US$ 13,7 milhões

Bósnia e Herzegovina - US$ 2 milhões

Bulgária - US$ 1 milhão

Grécia - US$ 0,2 milhão

Entre 2017 e 2023 (quando o relatório foi publicado), houve 52 negócios de risco executados. A Croácia lidera o grupo com 33%, seguida pela Romênia com 29% e pela Bulgária com 27%. Os outros países da região ficam os 11% restantes.

continua após publicidade

Em comparação com o número de negócios europeus, os Bálcãs representam 5%, o que significa que há espaço para crescimento.

Setores de Destaque

O relatório identificou os seguintes setores como os mais proeminentes na região:

continua após publicidade

Esportes eletrônicos

Desses setores, os que mais crescem são os esportes eletrônicos, os jogos e as apostas, que são os setores mais populares e lucrativos. Esse fenômeno se repete nos mercados emergentes em todo o mundo. Eles respondem por 60% do número total de start-ups e 80% do financiamento total.

Dentre as startups de maior sucesso nesse setor podemos citar a Esports Balkan League, uma liga regional para Fortnite, e a Sportening, uma plataforma orientada por dados para apostas esportivas e mídia apoiada pela SportyCo, uma plataforma de crowdfunding baseada em blockchain para esportes.

continua após publicidade

Fitness e bem-estar

Esse é o segundo maior setor, com 20% do número total de start-ups e 10% do financiamento total. Inclui start-ups que oferecem soluções de saúde pessoal, nutrição, condicionamento físico e bem-estar. Algumas das startups mais notáveis desse setor incluem ANI BIOME, AYO, e SanoPass.

continua após publicidade

Mídia e conteúdo esportivo

Com 10% do número total de start-ups e cerca de 5% do financiamento total, esse setor tem a terceira maior fatia do bolo. Tratam-se de startups que oferecem soluções para criar, distribuir e consumir conteúdo relacionado a esportes. Exemplos de sucesso incluem a Elevien e a Hyperhuman.

Inovações esportivas

Esse setor tem a mesma participação no setor da tecnologia esportiva nos Bálcãs que o segmento de mídia e conteúdo esportivo. Ele inclui startups que oferecem soluções para melhorar o desempenho esportivo (Ubitrack, Talentive, Rolla, etc.), o gerenciamento, o treinamento, a orientação e o envolvimento dos fãs (Fight Scout, Yepp, LEAP, etc.).

iGaming

O iGaming é parte da tecnologia esportiva que envolve tecnologia e inovação em atividades de jogos de azar on-line, incluindo apostas esportivas, loteria, jogos de cassino, bingo e pôquer.

Nos Bálcãs, as atividades de iGaming, especialmente os cassinos on-line, são regulamentadas por diferentes leis e políticas, dependendo do país. Alguns países que legalizaram o jogo incluem Montenegro, Croácia, Sérvia, Romênia e Bulgária. Já a Turquia, a Albânia e a Bósnia e Herzegovina proibiram ou restringiram o jogo.

O Que Esperar do Futuro?

A evolução da tecnologia esportiva nos Bálcãs pode beneficiar significativamente a região, criando empregos, aprimorando habilidades, atraindo investimentos, promovendo a inovação, a melhoria da saúde e do bem-estar, o estímulo ao turismo e o aumento da coesão social.

O setor de tecnologia esportiva também pode ajudar a região a se integrar à União Europeia e a outros mercados globais por meio da conformidade com as regulamentações e os padrões desses mercados.