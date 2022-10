Após horas de resistência à prisão, Roberto Jefferson chega a cadeia

Da Redação

O aliado de presidente Bolsonaro deve ser transferido para o Bangu 8 ainda nesta segunda

Após 14 horas de resistência à prisão e atacar agentes da Polícia Federal (PF) a tiros e granadas, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) chegou ao Presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, no início da madrugada desta segunda-feira (24). O ataque aos policiais ocorreu na manhã de domingo (23).

As autoridades informaram que Jefferson deve ser transferido para o Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, ainda nesta segunda.

Do ataque aos agentes, por volta das 11h de domingo, à chegada a Benfica, à 1h15 desta segunda, foram 14 horas de tensão.



O ataque contra a PF aconteceu após os agentes de segurança irem à residência do aliado do atual presidente da República para cumprir um mandado de prisão, expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Assim que notou a chegada das viaturas, por volta das 11h, Roberto Jefferson arremessou três granadas e efetuou disparos com um fuzil. Foram oito horas desrespeitando a ordem do STF até a rendição, às 19h.

A ordem de prisão contra o ex-deputado foi expedida após ele violar as medidas da prisão domiciliar. Depois, o ministro mandou prendê-lo em flagrante sob a acusação de tentativa de homicídio.

Como foi o ataque

Roberto Jefferson resistiu à prisão e, de sua casa, fez os primeiros disparos. Teriam sido arremessadas 3 granadas e dados 2 tiros de fuzil. Os agentes, então, revidaram.

Dois policiais foram feridos por estilhaços, sem gravidade. O delegado Marcelo Vilella, que teria sido atingido na cabeça e na perna, e a policial Karina Lino Miranda de Oliveira, de 31 anos, ferida na cabeça. Os dois foram atendidos em um hospital da região e já tiveram alta.

Jefferson confirmou os disparos, mas disse, antes de se entregar, que não foram direcionados aos agentes.

"Não atirei em ninguém para pegar. Atirei no carro e perto deles", afirmou o ex-parlamentar.

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar foram ao local para negociar uma rendição, que só aconteceu após oito horas.

Com informações do G1.

