Após greve do Metrô de SP, governo do Estado aceita liberar acesso gratuito

Redação (via Agência Estado)

Por causa da greve dos metroviários, que começou à 0h desta quinta-feira, dia 23, quatro linhas da Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo (Metrô) amanheceram sem funcionamento. Com a paralisação das linhas, os ônibus circulam com a frota completa e o rodízio de veículos fica suspenso nesta quinta.

Por volta das 9h, o Metrô autorizou a abertura das catracas, sem cobrança para passageiros, quando é permitido o acesso livre nas estações, o que havia sido reivindicado pelo Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo ainda durante a madrugada.

"O Metrô comunicou ao sindicato a liberação do funcionamento do sistema nesta quinta-feira com liberação total das catracas (catraca livre, entrada gratuita), de forma a não prejudicar ainda mais a população que depende do transporte. A medida será colocada em prática, condicionada ao retorno imediato de 100% dos funcionários da operação e manutenção, para garantir a segurança dos passageiros.", informou a companhia em nota. A liberação, disse ainda o Metrô, "deve gerar prejuízo dificultando ainda a saúde financeira da empresa".