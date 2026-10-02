Após EUA, Embaixada da Austrália no Brasil também fecha por 'preocupações com segurança'

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

A Embaixada da Austrália em Brasília informou que estará fechada nesta sexta-feira, 2, por "preocupações com a segurança". O comunicado foi anunciado, nas redes sociais, pela embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies.

Na publicação, a diploma cita o fechamento da Embaixada e dos consulados dos Estados Unidos no Brasil, também anunciado na madrugada desta sexta. "Em 2 de outubro, EUA emitiram um alerta de segurança para evitar instalações diplomáticas dos EUA devido a preocupações com a segurança. Também recomendamos evitar a embaixada dos EUA, os consulados e outras instalações diplomáticas dos EUA no Brasil e nas áreas adjacentes."

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A Embaixada da Austrália orienta que para assistência consular urgente, é necessário entrar em contato com o Centro de Emergência Consular em Camberra: +61 2 6261 3305 (do exterior) e 1300 555 135 (dentro da Austrália).

Suspensão na Embaixada e consulados dos EUA

Na madrugada desta sexta, o Departamento de Estado dos EUA informou que os serviços consulares na Embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil estão suspensos a partir desta data, devido a "questões de segurança".

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O comunicado não dá detalhes sobre o motivo da medida e nem quando os atendimentos serão retomados.

Por causa da paralisação, as emissões de vistos e as entrevistas agendadas para esta sexta foram afetados. Os atendimentos presenciais nas unidades dos consulados dos EUA no Brasil não estão sendo realizados.

Casos de emergência

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De acordo com orientações da Embaixada dos EUA no Brasil, em caso de emergência, os afetados pela medida devem entrar em contato com o oficial de plantão da representação diplomática (embaixada ou consulados) por meio dos contatos abaixo:

Brasília: (61) 3312-7000

E - mail: BrasíliaACS@state.gov

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Porto Alegre: (51) 3345-6000

E - mail: PortoAlegreACS@state.gov

Recife: (81) 3416-3050 / (81) 99916-9470

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E-mail: RecifeACS@state.gov

Rio de Janeiro: (21) 3823-2000 / (21) 3823-2029

E - mail: ACSRio@state.gov

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São Paulo: (11) 3250-5000 / (11) 3250-5373

E - mail: SaoPauloACS@state.gov

Em relação aos cidadãos norte-americanos, o governo dos EUA orienta especificamente que eles não compareçam à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos EUA caso precisem de assistência.

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Segundo o Departamento de Estado, as autoridades americanas estão trabalhando em estreita cooperação com as autoridades brasileiras para tratar de questões de segurança.