Após elogiar 'história' de Milton Leite, prefeito de SP critica ex-vereador que segue foragido

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lamentou nesta sexta-feira, 18, o episódio envolvendo o ex-vereador Milton Leite, considerado foragido após não ser localizado para o cumprimento de um mandado de prisão temporária. Um dia antes, Nunes havia afirmado ter "muito respeito pela história" e pela trajetória do ex-presidente da Câmara Municipal.

Em conversa com jornalistas nesta sexta, o prefeito afirmou não ter acesso ao conteúdo dos autos, mas criticou o fato de Leite não ter se apresentado às autoridades depois de ter afirmado que faria isso.

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"Do vereador Milton Leite, a gente não tem acesso ao que tem ali nos autos. Obviamente, se tem uma decisão judicial de prisão, se ele se comprometeu a se apresentar e não se apresentou, obviamente, não sou eu, qualquer pessoa tem um entendimento que não é correto. Aí é uma questão dos advogados dele e dele, mas, lamentar todo esse episódio", disse Nunes.

A Polícia Civil foi a Sorocaba, no interior paulista, na manhã desta sexta-feira para tentar prender o ex-vereador, que presidiu a Câmara Municipal de São Paulo por seis anos. Leite é considerado foragido.

Ele é alvo de um mandado de prisão temporária no âmbito da Operação Vectura Corrupta, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) na quinta-feira, 17, para apurar a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte público da capital paulista.

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Por volta das 7h de quinta-feira, Leite afirmou que não estava foragido e que se apresentaria às autoridades em até 24 horas. Passado o prazo, porém, ele ainda não havia sido localizado.

Respeito pela história

Na manhã de quinta-feira, Nunes havia destacado a trajetória política de Leite, que foi vereador por mais de duas décadas, ao comentar a operação.

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"Tenho muito respeito pela história, pela trajetória do ex-presidente da Câmara, Milton Leite, vereador por mais de 20 anos, mas obviamente vai competir a ele demonstrar ou não a sua inocência dentro desse processo, que vai ter, por parte da Prefeitura, todo o apoio às investigações", disse o prefeito.

Apesar do elogio ao ex-presidente da Câmara, que atuou como vereador por mais de duas décadas, o chefe do Executivo paulistano adotou um tom de distância pessoal. Ele destacou que "qualquer pessoa, seja ele pessoa pública, não pública, tem que estar sempre no escrutínio da Justiça" e reforçou que cabe ao próprio Milton Leite demonstrar sua inocência no processo.

Nunes afirmou ainda que a Prefeitura avalia intervir na empresa de ônibus A2 Transportes, após a companhia ser citada na operação da PF. A empresa não é alvo da investigação, mas dois de seus sócios são: Paulo Korek Farias e Júlio Salvador Filho.

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Nesta sexta, Nunes também falou sobre as providências adotadas pela Prefeitura. Segundo ele, foi dado um prazo de 24 horas e a determinação municipal foi aceita. O prefeito afirmou que, caso isso não tivesse ocorrido, faria uma intervenção nesta sexta-feira.

"Foi dado o prazo de 24 horas, aceitaram essa questão da Prefeitura, se eles não aceitassem eu faria intervenção hoje. Como aceitaram, esse diretor tá afastado, agora é acompanhar par e passo as atividades do dia a dia, lembrando que a Prefeitura trabalha junto com o Ministério Público, com a Polícia Civil", declarou.