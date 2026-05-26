Após dois dias à deriva, mulher que desapareceu em alto-mar de jet ski é resgatada

A jovem Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, que havia desaparecido após um passeio de moto aquática em Ilhabela (SP) no último domingo (24), foi resgatada por pescadores nas proximidades da Ilha de Búzios, entre 5 e 10 milhas náuticas da costa. Ela havia saído com o namorado, Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, para o passeio na Praia de Ponta das Canas, por volta das 16h, durante uma confraternização com amigos em uma lancha. Os dois não retornaram ao ponto de origem.

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Após o resgate, Bruna foi transportada pela equipe do Corpo de Bombeiros até o flutuante da balsa de Ilhabela e encaminhada por viatura ao Hospital Municipal de Ilhabela para atendimento médico. Seu estado de saúde não foi informado.



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Dheoge segue desaparecido. O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e a Marinha do Brasil encontraram a moto aquática na segunda-feira. À noite, amigos do casal iniciaram as buscas, que depois tiveram apoio de pescadores, bombeiros e da Marinha. Segundo relato dos envolvidos nas operações, o celular de um dos desaparecidos permanecia no interior da moto aquática, mas a baixa carga da bateria dificultou tentativas de rastreamento e contato.