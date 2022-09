Após discussão, casal é encontrado morto com perfurações pelo corpo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A filha encontrou o casal caído no chão com perfurações pelo corpo

Um casal foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (23), dentro de uma uma casa localizada na Ilha das Caieiras, em Vitória. As vítimas tinham marcas de perfurações por arma branca. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como homicídio seguido de suicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

continua após publicidade .

Conforme informações repassadas à Polícia Militar, após uma discussão entre o casal, vizinhos escutaram gritos no interior da casa e entraram em contato com a filha do homem e da mulher. Ao chegar na casa, a filha encontrou os pais caídos no chão, sem sinais vitais e com ferimentos causados por arma branca. A mulher tinha 45 anos e o homem, 40. Os dois eram casados há mais de 20 anos.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e depois serão liberados para a família.

continua após publicidade .

Informações do site g1.

Siga o TNOnline no Google News