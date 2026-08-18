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Após dias quentes, novo ciclone deve derrubar temperaturas no fim da semana em São Paulo

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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A cidade de São Paulo está vivendo um "veranico", com altas temperaturas nesta terça-feira, 18, e na quarta-feira, 19, chegando a superar 30ºC durante as tardes. Contudo, deve haver uma queda de temperatura em breve, na quinta-feira, 20, com a formação de um ciclone extratropical na região Sul que deve afetar o tempo também no Sudeste.

De acordo com a Defesa Civil de SP, até quarta-feira, o tempo permanece firme em todo o Estado, com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas seguem altas e a umidade relativa do ar despenca, podendo ficar abaixo de 20% em boa parte do território paulista, o que eleva o risco de queimadas.

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Contudo, com a formação do ciclone extratropical, já na próxima quinta as temperaturas devem começar a cair. A mudança no tempo se intensifica na sexta-feira, 21, quando a nova frente fria deve trazer chuva e fortes rajadas de vento, principalmente na faixa leste do Estado. A partir do fim de semana, a temperatura cai em todas as regiões paulistas.

Nesta terça, as temperaturas devem variar entre 17ºC e 31ºC, previsão parecida com a da quarta. Na quinta, a mínima deve ser de 15ºC e a máxima de 26º, temperaturas que se repetem na sexta. No final de semana, o sábado deve ter mínima de 12ºC e máxima de 23ºC; no domingo, a variação deve ser entre 12ºC e 22ºC.

"Já na quinta de noite, com a aproximação da frente fria, vai ter aquele contraste térmico. Então, teremos condições para rajadas de vento que podem chegar aos 70 km/h na maior parte do Estado", afirma o meteorologista da Defesa Civil William Minhoto.

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Segundo a Meteored, o ciclone começa a se organizar entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta, entre a Argentina e o Paraguai. O fenômeno deve ter efeitos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. A frente fria favorecida pelo sistema também avançará pelo Sudeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva em grande parte do Rio Grande do Sul, e as condições para precipitações devem permanecer até 23 de agosto.

A Defesa Civil de SP recomendou algumas precauções para o caso de rajadas de ventos e tempestades:

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- Evitar ficar perto de árvores, fios, postes, toldos e placas;

- Redobrar a atenção ao dirigir;

- Quem estiver no litoral, evitar locais abertos;

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- Não entrar no mar e não usar transporte marítimo durante o temporal.

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ciclone extratropical clima fim de semana SP Sul
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