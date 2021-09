Após dia mais quente do ano, São Paulo tem queda brusca de temperatura

Da Redação

Após ter registrado o dia mais quente do ano, a cidade de São Paulo apresenta queda de temperatura nesta terça-feira, 21, e deve contar com um clima ainda mais ameno ao longo dos próximos dias, justamente na passagem do inverno para a primavera. A principal causa da baixa nos índices é a aproximação de uma frente fria que chega do litoral paulista e estimula a formação de nuvens carregadas, apontam informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com o CGE, a capital paulista registrou nesta segunda-feira, 20, a maior máxima do inverno e também do ano, com 35ºC de média na cidade. No Butantã, bairro localizado na zona oeste, o índice chegou a 36,6ºC.

No início da tarde desta terça-feira, as temperaturas na capital atingiram 33°C e os índices mínimos de umidade do ar ficaram abaixo dos 30% em todas as regiões. A única exceção é a zona sul, onde a quantidade de nuvens e a umidade do ar são maiores.

A partir do final da tarde, no entanto, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista começa a mudar o clima na capital de forma mais brusca, causando chuvas e declínio das temperaturas. As mínimas do dia devem ser registradas no período da noite, com previsão de 15°C.

Em meio a isso, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de São Paulo decretou às 9h35 de hoje estado de atenção para baixa temperatura em toda a capital. Em função do declínio dos índices de umidade do ar abaixo dos 30%, também foi decretado às 12h25 pela Defesa Civil estado de atenção em todas as regiões da cidade, com exceção da zona sul.

Tendência para os próximos dias é de queda brusca na temperatura

A mudança nas temperaturas ocorre em meio ao início da primavera, que começa às 16h21 desta quarta-feira, 22. Durante o primeiro dia da nova estação, as condições do tempo devem se manter instáveis, com previsão de chuva fraca de forma isolada e termômetros em média na casa dos 13°C. A máxima é de apenas 20°C, com taxas mínimas de umidade do ar acima dos 50%.

Já na quinta-feira, 23, a previsão da CGE é de céu nublado durante a madrugada, termômetros em torno dos 12°C e sensação de frio até as primeiras horas da manhã. Ao longo dia, o sol entre poucas nuvens favorece a elevação das temperaturas. A máxima chega aos 25°C e os índices de umidade do ar variam entre 45% e 95%.