Após derrota, Richarlison 'abre o coração' nas redes sociais; veja

A eliminação da Seleção nas quartas de final da Copa do Mundo nesta sexta-feira (9), não dói apenas nos torcedores brasileiros. A derrota para Croácia pesa e consome também os jogadores que estiveram em campo. Nas redes sociais, o atacante Richarlison abriu o coração, lamentou a perda da partida e agradeceu o encorajamento da torcida.

“Escrever isso com certeza é a coisa mais difícil que já fiz na vida. Ontem ainda não passou, foi impossível dormir e o que aconteceu ainda dói pra caralho. Essa é uma ferida que vai ficar aberta pra sempre, porque todos nós sabemos das chances que tínhamos de buscar esse título”, começou.

Segundo o jogador relatou, apesar de a Seleção ter “entregue tudo”, reafirmar o argumento não “melhorará” a situação. “Por mais que seja verdade [o esforço], só me deixa mais “p da vida”. A real é que parece que nós perdemos alguém muito próximo, que arrancaram um pedaço da gente. E eu e meus amigos vamos ter que conviver com isso – alguns (ou muitos) nem terão outra chance”, continuou o jogador.

“Agora é hora de lamber as feridas, pedir desculpas a todos vocês e colocar a cabeça no lugar. A real é que o futebol, que me deu tudo que eu tenho, que salvou a minha vida tantas vezes, ontem me deu o golpe mais forte que eu já recebi. Obrigado a todos pela torcida. Se existe um alento nisso tudo foi ver vocês torcendo juntos de novo!”, finalizou.

Veja o post completo:

Um vídeo em que Richarlison aparece conversando com fãs viralizou na internet:





