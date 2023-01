Após confusão em escada rolante, 29 pessoas ficam feridas no RJ

Da Redação

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para auxiliar a ocorrência

Uma grande confusão no metrô do Rio de Janeiro deixou 29 passageiros feridos. No momento do desentendimento generalizado, na estação Estácio na manhã desta sexta-feira (20), pessoas caíram umas em cima das outras na escada rolante.

Uma das passageiras relatou que, quando estava indo subir a escada rolante, começou a perceber que as pessoas estavam caindo. De acordo com a testemunha, foram ouvidos gritos de "fogo" e "arrastão". Os outros usuários começaram a se desesperar, sem saber o que estava acontecendo.

Há imagens que mostram passageiros com sangramentos na cabeça, enquanto um outro homem afirma que viu uma passageira com a perna quebrada. "A escada estava subindo, e de repente, ela foi voltando, prendendo os pés das pessoas na escada", contou a diarista Elisandra Ribeiro Martins.

Uma das usuárias do metrô, que utiliza cadeira de rodas, reafirmou que havia quem gritasse que estava acontecendo um arrastão. "Quando eu estava saindo, teve uma correria. Falaram: 'Corre, que tá tendo muito tiro'. Eu subi e liguei para a minha mãe porque eu tenho ataque nervoso. Eu entrei em pânico", contou a operadora de caixa Kelly Gomes.





Mas o que aconteceu?

Em uma primeira nota, a estação Estácio afirmou que houve apenas uma falha em equipamento de mobilidade, na transferência entre as linhas 1 e 2. Posteriormente, no entanto, o Metrô Rio afirmou em uma nova nota que a escada rolante foi inspecionada e que não houve falhas no funcionamento.

"Até o momento, a informação é de que passageiros tentaram usar a escada rolante de subida para descer, o que provocou tumulto e quedas", disse a nota do Metrô Rio divulgada por volta das 11 horas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para auxiliar a ocorrência. Duas ambulâncias do Quartel Central também foram para a estação.

Fonte: Informações g1.

