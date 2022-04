Da Redação

Após comer churrasco, chip é achado em estômago de mulher

A prefeitura de Santiago do Chile proibiu a venda de churrasquinho de rua após uma denúncia de que carne de cachorro teria sido oferecida para uma cliente. A subprefeitura de Estação Central, no centro da capital, organizou uma batida nesta quinta-feira (7) e apreendeu alimentos e equipamentos de cozinhas irregulares.

A ação ocorre após uma vereadora ter afirmado que uma mulher encontrou um microchip de identificação, dos usados em cachorros, após consumir um espetinho. "Ela chegou ao hospital com um mal-estar e lamentavelmente tinha um chip no estômago", escreveu em uma rede social a vereadora Michelle Tabilo.

Em uma sessão da câmara, ela pediu que fosse aumentada a fiscalização na área de Estação Central e pediu à população que não comam na rua.



O subprefeito responsável pela área, Felipe Muñoz, não citou a denúncia de que carne de cachorro poderia ter sido usada pelos vendedores, mas compartilhou fotos da apreensão em uma rede social. "Com a Secretaria de Saúde, e a de Segurança Pública, desativamos as cozinhas ilegais dentro da nossa comuna [equivalente a bairro]. Por favor, não comprem do comércio ilegal", escreveu Muñoz.

Junto con el Seremi de Salud @gonzalouno, Seguridad Municipal y @Carabdechile realizamos retiro de cocinerías ilegales en la comuna. ¡Por favor, no compres en el comercio ilegal! @SeremiSaludRM pic.twitter.com/lbkqpFcnUo — Felipe Muñoz Vallejos (@fmunozv) April 8, 2022

