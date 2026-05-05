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SUSTO

Após colisão, motorista e passageiras deixam veículo, que cai em barranco; veja vídeo

Sem ninguém ao volante, o carro passou a se movimentar sozinho, desceu a rua desgovernado

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 16:35:24 Editado em 05.05.2026, 16:35:16
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Após colisão, motorista e passageiras deixam veículo, que cai em barranco; veja vídeo
Autor Foto: Reprodução/ Agência 14 News

Uma câmera de segurança flagrou o momento de um acidente ocorrido na segunda-feira (04), na cidade de Botucatu, em São Paulo. (Vídeo abaixo)

De acordo com as imagens, a condutora de um dos veículos desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e acabou colidindo com outro carro que trafegava pela via.

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Após o impacto, uma fumaça começou a sair do automóvel de cor preta, o que fez com que as quatro ocupantes deixassem o veículo às pressas.

Sem ninguém ao volante, o carro passou a se movimentar sozinho, desceu a rua desgovernado, caiu em um barranco e atingiu uma estrutura metálica nas proximidades.

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Segundo a Polícia Militar de São Paulo, os veículos envolvidos precisaram ser removidos com auxílio de guincho. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos.



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acidente de carro Botucatu câmera de segurança colisão POLICIA MILITAR sinalização de trânsito
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