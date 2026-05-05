Após colisão, motorista e passageiras deixam veículo, que cai em barranco; veja vídeo
Sem ninguém ao volante, o carro passou a se movimentar sozinho, desceu a rua desgovernado
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Uma câmera de segurança flagrou o momento de um acidente ocorrido na segunda-feira (04), na cidade de Botucatu, em São Paulo. (Vídeo abaixo)
De acordo com as imagens, a condutora de um dos veículos desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e acabou colidindo com outro carro que trafegava pela via.
📰LEIA MAIS: Pastora viraliza ao combater feminicídio em SC: "Pare de orar por ele"
Após o impacto, uma fumaça começou a sair do automóvel de cor preta, o que fez com que as quatro ocupantes deixassem o veículo às pressas.
Sem ninguém ao volante, o carro passou a se movimentar sozinho, desceu a rua desgovernado, caiu em um barranco e atingiu uma estrutura metálica nas proximidades.
Segundo a Polícia Militar de São Paulo, os veículos envolvidos precisaram ser removidos com auxílio de guincho. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos.
📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão