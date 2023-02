Após casa alagar, adolescente de 15 anos morre de leptospirose

Da Redação

O garoto sonhava em ser jogador de futebol

Um adolescente, de 15 anos, morreu de leptospirose após a casa onde morava, no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ter sido alagada devido a um temporal registrado no início do mês.

O jovem identificado como Guilherme Valentim faleceu na última quinta-feira (23), após ter ficado três dias internado com a forma grave da doença. O garoto sonhava em ser jogador de futebol.

Paula Fernanda, assistente social da ONG Projeto Luz onde Guilherme estudava, afirmou que o adolescente ajudou a mãe a retirar a água da inundação de dentro de casa e, poucos dias depois, começou a sentir dor de cabeça e diarreia

Guilherme apresentou uma piora nos sintomas e precisou ser internado no Pronto-Socorro Central de São Gonçalo. O adolescente, no entanto, teve falência de órgãos e não resistiu à doença.





Leptospirose

A água das enchentes é a principal causa de contaminação por leptospirose, transmitida pela urina do rato. A doença é contraída, principalmente, quando essa água contaminada entra em contato com a boca, os olhos e machucados na pele.

Como a bactéria é muito resistente, o risco não desaparece quando o nível da água baixa, porque ela continua ativa nos resíduos úmidos por bastante tempo.





Fonte: Informações g1.

