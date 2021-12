Da Redação

Após carreta tombar, 53 migrantes morrem no México

Pelo menos 53 migrantes morreram nesta quinta-feira (9), após uma carreta na qual viajavam clandestinamente se chocar contra um muro e tombar em uma estrada do estado mexicano de Chiapas, informaram fontes do Ministério Público estadual.

continua após publicidade .

Outras 54 pessoas ficaram feridas segundo um boletim do MP de Chiapas, estado fronteiriço com a Guatemala e principal ponto de acesso de migrantes em situação irregular no sul mexicano.

O presidente mexicano, Andrés Lopez Obrador, lamentou o acidente em uma mensagem em rede social: "Lamento profundamente a tragédia causada pelo capotamento de uma carreta em Chiapas, que transportava migrantes centro-americanos. É muito doloroso. Envio um abraço às famílias das vítimas", escreveu.

continua após publicidade .

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, se pronunciou. Conforme informações, alguns dos falecidos seriam daquele país. "Lamento profundamente a tragédia no Estado de Chiapas e simpatizo com os familiares das vítimas, a quem oferecemos toda a assistência consular necessária, incluindo repatriações", escreveu Giammattei.

De acordo com a agência France Presse, até o momento as autoridades não informaram a nacionalidade das vítimas, que viajavam amontoadas dentro da carroceria do caminhão, cujo motorista teria perdido o controle devido ao excesso de velocidade, detalham as autoridades locais.

Por determinação da presidência, a coordenadora nacional de Proteção Civil do México, Laura Vázquez, está se dirigindo ao local com uma equipe para ajudar nos trabalhos. O governador do Estado Rutilio Escandón confirmou o acidente, ocorrido em um trecho da rodovia que liga a cidade de Chiapa de Corzo à capital Tuxtla Gutiérrez, e expressou sua solidariedade às vítimas.

continua após publicidade .

“Eu instruí para dar atenção e assistência imediata aos feridos. As responsabilidades serão determinadas de acordo com a lei”, escreveu Escandón em seu perfil no Twitter.

O transporte de migrantes em caminhões é um dos métodos mais comuns usados por traficantes de pessoas para introduzir essas pessoas em território mexicano, com o objetivo de chegar à fronteira norte do país e tentar atravessar para os Estados Unidos, diz ainda a AFP.

Informações são do site g1.