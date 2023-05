Após bater BMW mulher xinga PMs e diz que pai tem dinheiro

Da Redação

Jovem bateu a BMW em um Fiat Uno que estava estacionado

Uma jovem, de 20 anos, foi presa pela Polícia Militar por desacato e embriaguez ao volante, neste fim de semana, no Distrito Federal. Segundo a PM, ela foi detida após bater a sua BMW em um Fiat Uno que estava em um estacionamento. Além de reagir à prisão a jovem xingou os policiais durante a abordagem e deu uma 'carteirada' dizendo que era filha de pai rico. O caso ocorreu por volta das 3h deste domingo (7).

De acordo com a PM, a motorista do carro de luxo estava acompanhada pela namorada que teriam xingado e agredido os PMs durante a abordagem. Além das ofensas, a motorista alegou que o pai tinha "dinheiro para comprar Brasília inteira", afirma a PM.

A condutora fez o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez (0,4 miligramas de álcool por litro de ar expelido). Os policiais encontraram uma garrafa de gim no banco traseiro do veículo e ambas admitiram que também usaram maconha.

Segundo os militares, a motorista apresentava fala desconexa, olhos vermelhos e estava bastante agressiva. A namorada dela, de 19 anos, tinha os mesmos sinais. As duas foram presas e encaminhadas à delegacia.

As informações são do Metrópoles.

