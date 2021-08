Da Redação

Após ataque de ave, bebê morre ao cair do colo da mãe

Uma fatalidade ocorreu na Austrália, quando um bebê, de 5 meses, morreu depois de cair do colo da mãe enquanto tentavam fugir de uma pega, ave que pode ser muito agressiva, no último domingo (8).

A mãe da bebê, Simone, tentava protegê-la da ave quando tropeçou e derrubou a bebê perto de uma árvore. Neste momento, a pequena bateu a cabeça no chão e foi levada em estado grave para o Queensland Children Hospital, onde morreu horas depois.

Ao jornal "Daily Mail", da Austrália, as tias de Mia disseram que os pais "a enchiam de amor". Elas criaram uma campanha na plataforma GoFundMe para arcar com o funeral de Mia e ajudar os pais a conseguirem dar um tempo do trabalho após a tragédia.

De acordo com moradores da região, os ataques das pegas são comuns e muitas pessoas tem marcas de ferimentos provocados pelos animais. No local onde Mia caiu no parque foi feito um memorial onde visitantes deixaram flores em homenagem à criança.

Com informações UOL.