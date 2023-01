Após assumir casamento com cantor mais novo, Karnal rebate críticas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Leandro Karnal e o marido, Vitor Fadul

Após assumir o casamento com um cantor 32 anos mais novo, o historiador Leandro Karnal rebateu neste sábado (7) críticas de seguidores em suas redes sociais pela diferença de idade do casal e comentários homofóbicos. Conhecido por não revelar detalhes de sua vida pessoal, o comentarista da CNN Brasil, de 59 anos, tinha publicado uma foto na sexta (6) ao lado do marido, Vitor Fadul, de 27, revelando que estão juntos há quatro anos. O post, com cerca de 390 mil curtidas, desencadeou uma série de ataques contra o casal.

continua após publicidade .

Para um internauta que escreveu: "Diante da decisão mais importante da vida, você escolhe alguém com metade da sua idade? Eis aí a sabedoria incoerente", Karnal respondeu, ironizando:



continua após publicidade .

"Se eu precisar, um dia, casar de novo, lembre-me de obter seu conselho antes. Minha meta é ter uma vida como a sua!".

A outro, escreveu: "felicidade incomoda muito".

Para uma mulher que se disse decepcionada com ele porque ele mereceria uma "linda mulher" ao lado e não um "guri", que está mais para ser filho dele, Karnal afirmou: "e o lema da sua bio é 'cuidando da minha vida'. Vc escreveu mesmo? Leu?".

continua após publicidade .

Um outro seguidor disse não ter "nada contra", mas que o único amor que deveria existir entre dois homens seria o amor de pai para filho ou irmão. Disse ainda que estavam "indo contra os princípios de Deus" e sugeriu a leitura de um versículo bíblico do livro de Levítico.

"Levítico apoia poligamia e condena à morte quem trabalha aos sábados. E leu o que o livro diz sobre escravidão?".

O historiador também recebeu o apoio de milhares de seguidores. Um dos que saíram em sua defesa postou: "Sou psicólogo, e aos que se sentirem incomodados com a felicidade alheia me mandem msg, tenho horário disponível".

Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News