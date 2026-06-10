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MOMENTOS DE TENSÃO

Após assalto, adolescentes são deixados amarrados em trilhos de trem

As vítimas, uma garota de 15 anos e um jovem de 16

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 13:26:58 Editado em 10.06.2026, 13:30:33
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Após assalto, adolescentes são deixados amarrados em trilhos de trem
Autor Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Dois adolescentes passaram por momentos de tensão após serem assaltados e amarrados nos trilhos de uma ferrovia em Anápolis, no centro de Goiás. As vítimas, uma garota de 15 anos e um jovem de 16, conseguiram se libertar e pedir ajuda.

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De acordo com informações da polícia, os jovens foram abordados por um homem armado com uma faca nas proximidades da Ferrovia Norte-Sul. Durante a ação, o suspeito roubou os celulares das vítimas e, em seguida, as amarrou sobre os trilhos.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os adolescentes caminham após conseguirem se soltar. Nas gravações, eles aparecem seguindo por uma trilha que dá acesso à área da ferrovia antes de saírem do campo de visão das câmeras.

Após escaparem, os jovens acionaram as autoridades e relataram o ocorrido. Moradores da região informaram que o tráfego de trens no trecho não tem sido frequente, o que pode ter evitado uma tragédia ainda maior.

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Durante as investigações, a polícia prendeu um homem suspeito de receptação dos aparelhos roubados. A partir das informações obtidas com ele, os investigadores trabalham para identificar e localizar o autor do assalto.

O caso segue sendo apurado pelas autoridades.

Informações: G1

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adolescentes Anápolis ASSALTO investigações policiais segurança pública trilhos de ferrovia
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