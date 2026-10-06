Após acumular nesta terça, Mega-Sena concurso 3068 vai sortear R$ 100 milhões

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Valor do prêmio subiu novamente após nenhuma aposta acertar os seis números do concurso 3067

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena Concurso 3067, realizado nesta terça-feira (06). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 100 milhões para o sorteio da Mega-Sena concurso 3068.

Os números sorteados foram 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52

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Quina

85 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.382,67 cada

Quadra

7.264 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 643,89 cada

Apostas

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Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (08), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.