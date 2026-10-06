Após acumular nesta terça, Mega-Sena concurso 3068 vai sortear R$ 100 milhões
Valor do prêmio subiu novamente após nenhuma aposta acertar os seis números do concurso 3067
Escrito por Da Redação
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Foto: Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena Concurso 3067, realizado nesta terça-feira (06). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 100 milhões para o sorteio da Mega-Sena concurso 3068.
Os números sorteados foram 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52
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Quina
85 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.382,67 cada
Quadra
7.264 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 643,89 cada
Apostas
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Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (08), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.