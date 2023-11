Após acidente, motorista abandona McLaren de R$ 3,5 milhões na rua

O veículo se encontra no pátio do Detran

Um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos foi registrado na noite do último sábado (18) em uma das principais vias de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma McLaren 720s Coupé, avaliada em aproximadamente R$ 3,5 milhões, está entre os automóveis envolvidos na ocorrência. Inclusive, o condutor do carro de luxo o abandonou após a batida.

De acordo com as informações do Batalhão de Trânsito, o caso ocorreu na Avenida Afonso Pena. Testemunhas relataram que o motorista da McLaren colidiu na traseira de um Ford Fiesta e, após isso, mais dois carros - um Toyota Etios e um Chevrolet Onix - foram atingidos. No fim, o veículo de luxo colidiu em uma árvore.

As pessoas envolvidas no engavetamento não se feriram com gravidade. Apenas uma vítima sofreu escoriação e precisou ser encaminhada para um hospital para receber os devidos cuidados.

O motorista da McLaren saiu do local logo em seguida à batida, mas seu advogado compareceu para prestar esclarecimentos aos demais condutores e à polícia.



O caso está sob investigação da polícia e, enquanto durarem as averiguações, o carro permanecerá retido no pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

