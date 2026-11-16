O Corpo de Bombeiros concluiu os trabalhos de combate e rescaldo do incêndio que atingiu a fábrica da Pyrozzar, em Salto, no interior de São Paulo. A operação durou 54 horas e foi encerrada neste domingo, 15. O incêndio começou na manhã de sexta-feira, 13, e deixou 12 pessoas feridas, entre elas quatro bombeiros, dois agentes da Defesa Civil e diretores da empresa.

Durante os trabalhos, as equipes utilizaram câmeras térmicas e drones para identificar os pontos de maior temperatura e orientar o resfriamento das áreas atingidas. Escavadeiras e uma retroescavadeira também auxiliaram no revolvimento e na remoção dos materiais destruídos pelo fogo. Segundo a corporação, a chuva registrada na tarde de domingo contribuiu para o resfriamento da área.

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A Polícia Científica esteve na fábrica para realizar os trabalhos periciais. De acordo com o Corpo de Bombeiros ainda restam a retirada dos materiais atingidos, a limpeza da via e as medidas de recuperação ambiental, que ficarão a cargo dos órgãos e das empresas responsáveis.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) acompanha a ocorrência para avaliar os possíveis impactos ambientais provocados pelo incêndio. De acordo com a companhia, o empreendimento possui licença de operação vigente.

Quais são os possíveis riscos após o incêndio?

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Com o fim dos trabalhos de combate ao fogo a avaliação ambiental ganha importância diante da quantidade de produtos químicos armazenados na fábrica. Informações preliminares divulgadas durante a ocorrência apontavam que a unidade mantinha cerca de 100 mil litros de solventes. A queima desses materiais pode provocar a liberação de substâncias químicas na atmosfera e deixar resíduos com potencial de contaminação.

De acordo com as orientações da Cetesb para o atendimento a emergências químicas e o gerenciamento de áreas contaminadas, acidentes envolvendo produtos perigosos podem provocar impactos no solo e nas águas superficiais e subterrâneas.

Um dos fatores considerados é a água utilizada no combate às chamas, que pode carregar substâncias químicas e resíduos da combustão. Caso esse material alcance galerias pluviais, rios ou infiltre no solo, há possibilidade de contaminação ambiental.

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A presença de vapores e gases também está entre os riscos considerados nos protocolos da companhia. Dependendo da composição dos produtos envolvidos e da concentração no ambiente, a inalação pode provocar efeitos à saúde.

Os procedimentos técnicos da Cetesb preveem o monitoramento de vapores tóxicos e gases inflamáveis em ocorrências com substâncias perigosas.

Outro ponto de atenção é a condição estrutural dos imóveis próximos. De acordo com as diretrizes de avaliação de risco estrutural da Defesa Civil de São Paulo, a exposição prolongada a altas temperaturas pode comprometer elementos como vigas, pilares e paredes, afetando a estabilidade das edificações.

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Durante a ocorrência, aproximadamente 1.500 moradores de um condomínio vizinho à fábrica precisaram deixar suas casas em razão dos riscos associados ao incêndio e às explosões. Até o momento, porém, não há confirmação de danos estruturais nos imóveis próximos.