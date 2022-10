Após 45 dias de governo, primeira-ministra do Reino Unido deixa cargo

Da Redação

Liz Truss renunciou ao cargo na manhã desta quinta-feira (20)

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, deixou o cargo após 45 dias. Ela renunciou o governo na manhã desta quinta-feira (20) e, devido a isso, se tornou a terceira líder consecutiva a deixar o cargo antes do fim do mandato e a que menos tempo ficou no posto na história do país.

A ex-primeira-minsitra vinha sofrendo pressão por conta de um polêmico plano econômico que gerou revolta no mercado e dentro de seu próprio partido.

O plano previa um corte amplo e severo de impostos e, em paralelo, um empréstimo bilionário para cobrir o rombo nas contas públicas. A proposta foi muito mal recebida no país, em um momento no qual a inflação do Reino Unido ultrapassou os 10% - a maior taxa nos últimos 40 anos - e fez a libra cair para o menor valor da história frente ao dólar.



Em pronunciamento na porta de Downing Street, a sede do governo do Reino Unido, em Londres, Liz Truss , acompanhada de seu marido, disse que já informou sua renúncia ao rei Charles III . E que permanecerá no cargo até que o Partido Conservador escolha outro líder - o que, segundo o comitê responsável pelas eleições internas, deve acontecer antes de 31 de outubro.

Com informações do g1.

