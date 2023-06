Após 40 dias, crianças vítimas de acidente aéreo são encontradas vivas

Quatro crianças foram encontradas com vida nesta sexta-feira (9) após se envolverem em um acidente aéreo que aconteceu há 40 dias na Amazônia colombiana. Elas estavam desaparecidas após a queda do avião.

O resgate foi anunciado nas redes sociais pelo presidente do país, Gustavo Petro: "Uma alegria para todo o país! As 4 crianças que se perderam há 40 dias na selva colombiana apareceram vivas".

Os quatro, que são irmãos, estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio - as crianças têm 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses. A mãe e dois adultos não resistiram e morreram no acidente.

No dia 17 de maio, o presidente colombiano chegou a anunciar o resgate das quatro crianças, porém, depois negou e se retratou. As Forças Armadas seguiam com as buscas em mata fechada.

O estado de saúde dos quatro irmãos resgatados ainda não foi informado.

Com informações do g1.

