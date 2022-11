Após 4 anos, 'Psicopata do Hexa' reaparece torcendo pelo Brasil

Da Redação

"Agora o #Hexa é nosso!"

Yuri Torski é russo, mas sua torcida é pelo Brasil. Na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, ele fez uma postagem nas redes sociais usando a camisa verde e amarelo. "Agora o #Hexa é nosso!".

Caso você não se lembre, Yuri fez sucesso na última Copa do Mundo ao aparecer com a bandeira brasileira, que deu um contraste com seus cabelos loiros. O olhar "penetrante" para a câmera chamou a atenção e o apelido foi certeiro.

Tatuagem do Neymar

"Talismã para a estreia do Brasil", é assim que Jansen França, de 35 anos, define o atacante da Seleção Brasileira Neymar. A fé depositada pelo rapaz no jogador é tão grande que, durante onze meses, ele poupou dinheiro para fazer uma tatuagem em homenagem ao atleta.

O arte, que custou cerca de R$ 4 mil, foi feita no antebraço direito, ou seja, um local bem visível.

