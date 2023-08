Após 3 dias de namoro, homem mata companheira e alega que ela caiu

O caso ocorreu no último domingo (13)

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 59 anos é investigado pela Polícia Civil por ter matado a companheira, com quem tinha um relacionamento de apenas 3 dias, no último domingo, 13 de agosto, em Anápolis, Goiás. Logo após o crime, o suspeito acionou o Corpo de Bombeiros e alegou que a vítima, identificada como Larissa Marques Bento, de 27 anos, sofreu uma queda dentro de casa.

Contudo, os socorristas não acreditaram na versão apresentada pelo namorado de Larissa, já que a jovem apresentava ferimentos incompatíveis com queda. O delegado que está à frente do caso, Cleiton Lobo, afirmou que a mulher tinha vários traumas na cabeça, além de lesões no rosto e braços.

Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito disse que ele e sua companheira estavam consumindo bebidas alcoólicas. Em certo momento, ele tentou persuadi-la a parar de beber, mas Larissa continuou e acabou se desequilibrando e caindo.

O homem também falou à polícia que teria ajudado Larissa a se levantar e a colocado na cama. Segundo ele, horas depois, percebeu que a mulher não acordava e resolveu procurar os bombeiros pessoalmente.



Mas, como mencionado anteriormente, os ferimentos eram incompatíveis com queda, o que levantou suspeita sobre o homem tê-la matado. Além disso, ele estava com o rosto sujo de sangue e cheiro forte de álcool.

Com informações do Metrópoles.

