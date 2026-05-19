Após 24 anos, mulher descobre que foi registrada como “presidente da República” em carteira de trabalho

Uma técnica de enfermagem de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, descobriu recentemente que aparece há mais de 24 anos como ocupante do cargo de “presidente da República” em registros oficiais de trabalho. A situação veio à tona quando ela procurava uma vaga de emprego em uma agência do trabalhador do município.

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Aldenize Ferreira da Silva contou que foi surpreendida durante o atendimento ao ter o CPF consultado no sistema. Segundo ela, o funcionário identificou um vínculo ativo registrado desde março de 2002, apontando o cargo máximo do país como sua ocupação profissional.

A informação também aparece na Carteira de Trabalho Digital da trabalhadora, incluindo registros salariais da época. O vínculo estaria relacionado à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, onde Aldenize atuou como merendeira entre os anos 2000 e 2002.

Após a repercussão do caso, outras mulheres relataram ter encontrado o mesmo tipo de registro em seus cadastros profissionais.

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A prefeitura informou que a inconsistência teria surgido durante a migração de dados do antigo sistema SEFIP para o eSocial. Segundo a administração municipal, alguns servidores vinculados a cargos genéricos acabaram sendo cadastrados equivocadamente como “presidente da República” em determinadas bases de dados.

Em entrevista, Aldenize afirmou que só percebeu o problema ao tentar voltar ao mercado de trabalho após concluir o curso técnico de enfermagem, em 2023. Ela acredita que o erro possa ter prejudicado suas tentativas de conseguir emprego formal nos últimos anos.

A trabalhadora relatou ainda ter ficado constrangida ao descobrir a informação e disse ter temido consequências jurídicas por conta do cadastro irregular. Atualmente, ela realiza trabalhos informais como cuidadora de idosos e diarista enquanto busca uma oportunidade fixa na área da saúde.

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A Prefeitura de Jaboatão orientou que Aldenize procure a Unidade de Gestão de Pessoas do município para regularizar a situação. A gestão municipal afirmou também que adotou medidas internas para evitar que novos casos semelhantes ocorram.

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