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Após 23 anos cortando grama, idoso passa em 3º lugar em enfermagem na UFPA

Aprovado na universidade em 2020, o calouro teve a foto da comemoração com a mãe de 90 anos resgatada nas redes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Após 23 anos cortando grama, idoso passa em 3º lugar em enfermagem na UFPA
Autor A decisão de voltar a estudar surgiu da necessidade de uma mudança de vida - Foto: Reprodução/Facebook

Após 23 anos trabalhando como jardineiro todos os dias da semana, Alcyr Ataíde Carneiro, de 61 anos, conquistou o terceiro lugar no vestibular de Enfermagem da Universidade Federal do Pará (UFPA). A aprovação ocorreu em 2020, mas a história de superação voltou a viralizar nas redes sociais recentemente. O momento da comemoração se tornou um marco de afeto, eternizado em uma foto onde a mãe do calouro, na época com 90 anos, raspa a cabeça do filho para celebrar a conquista universitária, ostentando uma placa de papelão que anunciava a vitória.

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A decisão de voltar a estudar, décadas após concluir o ensino médio em 1979, surgiu da necessidade de uma mudança de vida. Alcyr conta que refletiu sobre seu futuro e concluiu que as únicas saídas para melhorar a situação financeira da família seriam ganhar na loteria ou investir nos estudos. Preferindo depender do próprio esforço, ele optou pela educação e passou a se dedicar intensamente, provando que o tempo não é obstáculo para a realização de um sonho, mesmo diante de uma rotina de trabalho exaustiva.

A escolha pelo curso de Enfermagem teve raízes em sua própria trajetória, já que o idoso passou por cinco cirurgias e desenvolveu uma profunda admiração pelo cuidado dos profissionais de saúde durante suas internações no hospital.

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Durante a jornada de preparação, o jardineiro encontrou motivação em um presente inusitado: um jaleco doado por um sobrinho médico, inicialmente destinado a protegê-lo do sol durante o corte de grama. Em vez de usá-lo no trabalho braçal, Alcyr pendurou a peça em seu quarto. O traje servia como inspiração para espantar o sono durante as madrugadas de estudo, atuando como um lembrete constante de que um dia ele vestiria aquela roupa como um profissional da saúde.

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EDUCAÇÃO enfermagem História Inspiradora Mudança de Vida SUPERAÇÃO trabalho duro
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