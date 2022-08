Após 18 horas, criança é resgatada de buraco de 8 metros

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Momento em que garoto é colocado na ambulância em Carmo do Paranaíba.

Após quase 18 horas, Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, foi resgatado com vida na manhã desta segunda-feira (21) de um buraco de 8 metros de profundamente por cerca de 30 centímetros de diâmetro , em Carmo do Paranaíba. A queda ocorreu por volta das 15h de domingo (21), no Bairro Alvorada.

continua após publicidade .

Logo após o resgate, a vítima foi imediatamente colocada em uma ambulância e levada para o Hospital Regional de Patos de Minas. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local do acidente há uma obra, onde a criança costuma brincar. A suspeita é que o terreno não estava cercado ou sinalizado. O trabalho de resgate foi iniciado por volta das 17h e era classificado pelos bombeiros como “meticuloso”, pois havia risco de desabamento de terra no buraco, já que é uma área de aterro e, por isso, há maior instabilidade do solo. A mãe de Pedro, Paloma Barbosa, acompanhou o resgate.

continua após publicidade .

“Ele disse mamãe, eu vou brincar. Ele estava com a prima dele quando vieram para cá. Ela contou que ele escorregou [...] Tá muito difícil, tô muito aflita, tô sem palavras”, comentou.

Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News