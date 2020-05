Após 17 km, PRF recupera carro roubado e apreende maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 69,1 quilos de maconha na tarde de sábado (2) em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A droga estava no porta-malas de um carro furtado.

A equipe da PRF de plantão na Unidade São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, deu ordem de parada a dois ocupantes de um veículo Ford EcoSport, que transitava no sentido Curitiba da BR-277, por volta de 13h30.

A dupla ignorou a ordem e deu início a uma tentativa de fuga em alta velocidade. Seguido por uma viatura da PRF, o carro chegou a cruzar por duas vezes o canteiro central da rodovia, colocando em risco os usuários da BR-277.

Cerca de 17 quilômetros à frente, os dois traficantes ingressaram no perímetro urbano de Campo Largo e acabaram por abandonar o carro em uma via local. Os agentes da PRF, com apoio de guardas municipais, fizeram buscas pelas imediações, mas nenhum envolvido foi encontrado.

Foto: Reprodução http://prf/PR

A droga estava acondicionada em 89 tabletes. O carro havia sido furtado no último dia 17 de março, em Nova Aurora (PR), região oeste do estado. A PRF encaminhou o carro recuperado e a droga apreendida para a Delegacia da Polícia Civil em Campo Largo.