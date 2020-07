Apoiadores de Bolsonaro atacam homenagem às vítimas da Covid-19; assista

Continua após publicidade

Um protesto realizado na manhã desta quinta-feira (11) fincou cerca de 100 cruzes nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Voluntários da ONG Rio de Paz também cavaram cerca de 100 covas rasas, em manifestação contra as ações do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus. No final da manhã, alguns apoiadores do governo Bolsonaro que passavam pelo calçadão de Copacabana reagiram contra a manifestação pacifica.

Os cerca de 40 voluntários iniciaram o ato às 4h, em frente ao Hotel Copacabana Palace, de acordo com informações do G1. As cruzes e covas, que tinham bandeiras do Brasil e cartazes pendurados, simbolizam as mortes pela Covid-19 no país, segundo os manifestantes.

No final da manhã, um pequeno grupo de pessoas se juntou e começou a ofender os organizadores do protesto. Um homem chegou a entrar na areia e derrubou as cruzes.

Um cidadão que também acompanhava o protesto decidiu recolocar as cruzes no lugar. "Meu filho morreu com 25 anos. Ele era saudável. Vocês tem que respeitar a dor das pessoas", disse o rapaz.

Assista:

A imagem é de embrulhar o estômago. A ONG Rio de Paz fazia um protesto nas areias de Copacabana para simbolizar as pessoas mortas por Covid no Brasil



Um homem, que não concordava com a manifestação, derrubou as cruzes.



Coube a um pai, que perdeu o filho, recolocar tudo no lugar pic.twitter.com/LWAT0AeHnK — Diego Sangermano (@disangermano) June 11, 2020