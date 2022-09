Apoiadoras de Lula e de Bolsonaro dançam juntas na Bahia; veja

Da Redação

As imagens foram feitas em frente aos estúdios da TVE, emissora baiana onde ocorria um debate

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversários na corrida presidencial, trocam farpas em meio à campanha, nas ruas o clima nem sempre é de tensão. Um vídeo de apoiadoras do chefe do Executivo, dançando e se divertindo com manifestantes petistas, na Bahia, viralizou nas redes.

As imagens foram feitas em frente aos estúdios da TVE, emissora baiana onde ocorria um debate entre os candidatos ao governo estadual, na noite dessa terça-feira (6). Do lado de fora, mulheres com bandeiras do candidato João Roma (PL) se aglomeravam.

Veja:

Logo em seguida, um grupo de apoiadoras de Jerônimo Rodrigues (PT) se aproxima e as manifestantes – adversárias políticas – dançam o jingle da campanha do petista, chamado Samba do Jero.



No trecho que viralizou, a música repete o verso: “Ela vai votar, votar no 13, o povo vai votar”.

As informações são do Metrópoles.

