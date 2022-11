Apoiadora de Bolsonaro ofende nordestinos que votaram em Lula

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bolsonarista aparece em vídeo atacando nordestinos por causa da vitória de Lula naquela região

Uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) - candidato à reeleição derrotado no segundo turno da eleição presidencial - viralizou nas redes sociais com ataques xenofóbicos aos moradores do Nordeste do país, única região em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve mais votos que seu rival

continua após publicidade .

A mulher - ainda não identificada - aparece vestida de verde e dispara ataques xenofóbicos e cheio de ódio. "Parabéns bando de passa-fome do nordeste, parabéns para vocês. Agora não vem para o Sudeste vender sua rede não. Continua na cidade de vocês, não vem para cá não, bando de miséria”, disparou.

- LEIA MAIS: Bolsonaro se pronuncia pela primeira vez após derrota na eleição

continua após publicidade .

Muito revoltada, a mulher continua. “Bando de misérias, bando de cabeça-chata. Bando de passa-fome. Fiquem aí, na cidade de vocês, não vem para o Sudeste não”, critica a bolsonarista que ainda avisa que passará suas férias no Nordeste.

"Sabe quem vai me atender? Vocês em uma mesa de bar. Sabe quem vai esmolar quando eu passar com meu carro? Vocês, que vão esmolar nas praias que eu vou sair do sudeste e vou curtir. Vocês merecem pedir esmola como sempre", esbraveja a mulher no vídeo.

O vídeo causou revolta nos internautas que tentam identificar a mulher para que, a princípio, seria de Cariacica, no Espírito Santo.

continua após publicidade .

VEJA O VÍDEO

Vamoa identificar a dondoca? pic.twitter.com/8rmnJRFymG — Bruno Sartori (@brunnosarttori) November 1, 2022

ELEIÇÃO



Lula foi eleito com 50,9% dos votos no segundo turno. O seu oponente, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), conquistou 49,1% da preferência do eleitor. No Nordeste, o presidente eleito recebeu 69,34% dos votos válidos. A larga vantagem do petista na região foi capaz de conduzi-lo à Presidência, ainda que atual presidente tenha sido mais votado em outras localidades.

Siga o TNOnline no Google News