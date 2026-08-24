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Aplicativo CNH do Brasil ganha recurso para consulta de pedágios eletrônicos do sistema free flow

Tecnologia disponível na plataforma abrange 14 concessionárias cadastradas

Escrito por Da Redação
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Aplicativo CNH do Brasil ganha recurso para consulta de pedágios eletrônicos do sistema free flow
Autor Os usuários têm acesso a informações detalhadas sobre a concessionária responsável pela via - Foto: EPR Paraná

O Ministério dos Transportes atualizou, nesta segunda-feira (24), o aplicativo CNH do Brasil para permitir que os motoristas consultem suas passagens por pedágios eletrônicos do sistema conhecido como free flow. A nova funcionalidade exibe os registros de viagens realizadas em rodovias federais e estaduais, facilitando o controle das cobranças automáticas por parte dos condutores.

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Além de verificar o histórico de passagens, os usuários têm acesso a informações detalhadas sobre a concessionária responsável pela via e aos canais oficiais indicados para a quitação da tarifa. Para acessar os dados, o motorista precisa abrir o aplicativo, entrar na seção de veículos, selecionar o automóvel desejado e, por fim, acessar a aba destinada ao pedágio eletrônico. De acordo com o Ministério, a implementação da ferramenta para o público ocorre após um período de testes, homologação e integração das bases de dados.

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O modelo de pedágio free flow permite que os veículos passem pelos pontos de registro sem a necessidade de paradas em cabines físicas, com o objetivo principal de reduzir filas e minimizar o risco de acidentes nas estradas. Nesse formato, a cobrança é feita de maneira automática e a tarifa é calculada de acordo com o trecho efetivamente percorrido pelo motorista, substituindo o tradicional pagamento de um valor fixo. Atualmente, o serviço de consulta pelo aplicativo já abrange 14 concessionárias que operam sob esta modalidade, todas devidamente regularizadas junto à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e aos demais órgãos reguladores do Sistema Nacional de Trânsito.

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CNH do Brasil Free flow Mobilidade Urbana pedágio eletrônico tecnologia no trânsito transporte rodoviário
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