Aplicação da vacina contra Covid-19 começa a partir de 25 de janeiro em SP - TNOnline

Nesta segunda-feira (7), o governo paulista informou que a vacinação contra a Covid-19 vai começar a partir do dia 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo.

Segundo as informações, serão aplicadas 10 milhões de doses na primeira fase, que será voltada para idosos, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas. A aplicação do imunizante será ofertada de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do estado.

Cada cidade deve fazer um "plano de recebimento e armazenamento" da vacina. Na semana que vem, o governo deve pedir o registro da vacina à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na quinta-feira (3), foi divulgado que os resultados da fase 3 dos testes da CoronaVac serão entregues nas próximas semanas.

“No meu entendimento, todas as colocações anunciadas pelo Ministério da Saúde para que uma vacina preencha os requisitos para uso emergencial estarão cumpridas pela vacina do Butantan”, relata João Gabbardo, coordenador do Centro de Contingência da doença no estado.



Com informações; CNN.