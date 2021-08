Da Redação

Apartamento onde ocorreu homicídio de casal tem cena macabra

Durante a manhã desta quarta-feira (4), uma cena macabra foi encontrada pela Polícia Civil (PC) em um apartamento, em Vila Velha, Espírito Santo. Paulo de Oliveira Cesar, de 68 anos, e a esposa, Raquel Heringer Cesar, de 61 anos, foram mortos pelo próprio filho, Guilherme Heringer Cesar, de 22 anos.

continua após publicidade .

De acordo com a PC, o jovem assassinou os pais a facadas. Segundo o UOL, Paulo foi encontrado caído no banheiro da casa e sua mulher, em cima de uma cama coberta com lençóis. Além dos corpos, as autoridades se depararam com um "cenário macabro", com desenhos de cruzes dissipados pelo imóvel, um versículo bíblico e o número 666, que, pelos religiosos, é considerado o "número da besta".

Ainda conforme a PC, Guilherme estava sob efeito alcóolico quando foi para a cozinha, pegou uma faca e partiu para o quarto da mãe, que estava dormindo no momento em que foi morta. O pai, Paulo, acordou e entrou em uma luta corporal contra o filho, mas acabou sendo esfaqueado. Ainda de acordo com o UOL, Guilherme teria ligado para parentes e dito que tinha “cometido uma besteira”, segundo um dos investigadores.

continua após publicidade .

Na sequência, o rapaz empreendeu fuga utilizando o veículo do pai e cometeu ato extremo. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como duplo homicídio com uso de arma branca. A faca usada no crime foi apreendida e será encaminhada à perícia.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Com informações; UOL