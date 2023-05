Aparelho celular conectado à tomada explode e fere adolescente

Da Redação

A vítima sofreu ferimentos no rosto

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionada para atender um acidente na região Samambaia Norte, onde um jovem, de 18 anos, sofreu ferimentos no rosto após um celular explodir. De acordo com as informações da corporação, o rapaz utilizava o aparelho conectado à tomada quando o episódio aconteceu.

Assim que os militares chegaram à residência da vítima, a encontram com queimaduras aparentemente de primeiro grau.

- LEIA MAIS: Rapaz morre após sofrer descarga elétrica ao usar celular na tomada

Os socorristas realizaram os primeiros socorros e, logo na sequência, encaminharam o adolescente até o Hospital Regional de Taguatinga para receber os atendimentos devidos.

O fato foi registrado no último domingo (14) e serve como um alerta, pois não é adequado usar o aparelho celular enquanto ele carrega.



