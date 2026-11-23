A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) formou maioria para recomendar o rompimento do contrato da concessionária de energia Enel após uma série de apagões em São Paulo, mas o julgamento foi paralisado por um pedido de vista do diretor-geral Sandoval de Araújo Feitosa Neto, que pediu mais tempo para analisar o Aso.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o advogado Urias Martiniano Neto, especialista no setor, disse que a decisão ainda não é definitiva porque os quatro diretores que votaram pela caducidade do contrato ainda podem mudar de posição. Após a confirmação do resultado, a recomendação é encaminhada ao Ministério de Minas e Energia, ao qual cabe a palavra final sobre o assunto.

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Nessa fase, explica o especialista, já não cabe mais recurso administrativo por parte da empresa, mas o fim da concessão e a substituição por outra concessionária não são ações automáticas. "Então, a gente teria uma intervenção, uma eventual intervenção da Aneel para a troca dos controladores. E aí, a gente vai ter uma discussão dos investimentos que foram ou não amortizados, tem todo um processo administrativo específico para operacionalizar a caducidade e, eventualmente, substituir a concessionária de distribuição", ponderou.

De acordo com Urias, a Enel teria que participar do processo de transição "indicando os gargalos" para a nova concessionária. Ele fez ressalvas a um rompimento do contrato, alegando ser uma medida muito complexa. "Talvez a gente tivesse um passo inicial, que seria um plano de investimento mais robusto, um plano de manutenção mais robusto, para a gente efetuar a troca. Quanto tempo vai demorar para a eventual concessionária nova assumir e resolver todos esses problemas? Então, na minha visão, seria mais adequado a gente partir para um plano intermediário. E esse plano intermediário passaria por novos investimentos, por um plano de manutenção mais robusto, por uma estruturação mais robusta, em vez da gente trocar" afirmou.