Apagão: passageiros do metrô de Salvador caminham em meio aos trilhos após falta de energia

O apagão que atingiu boa parte do País na manhã desta terça-feira, 15, afetou todo o Estado da Bahia e obrigou passageiros do metrô da capital, Salvador, e da cidade de Lauro de Freitas a abandonarem as composições e caminhar em meio aos trilhos. Até as 12h, o sistema metroviária permanecia inoperante e metade do Estado continuava sem luz.

Imagens postadas nas redes sociais mostram estações lotadas em Salvador e centenas de pessoas caminhando pelos trilhos em um trecho da linha.

A CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o modal em Salvador e na cidade de Lauro de Freitas, informou que "todos os clientes que estavam nas estações foram orientados a evacuar as plataformas no momento da ocorrência, assim como os que estavam dentro dos vagões".

Segundo a empresa, os passageiros foram encaminhados em segurança às plataformas mais próximas.

Em nota, a Neoenergia Coelba, responsável pelo fornecimento de energia na Bahia, informou que todos os municípios do Estado foram afetados e que o restabelecimento do sistema estava acontecendo gradativamente, "mediante autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS)".

Ainda de acordo com a empresa, até o meio-dia cerca de metade dos consumidores atingidos pelo apagão estavam com os serviços normalizados, incluindo algumas das principais cidades e parte da capital, Salvador.