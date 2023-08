Apagão nacional: falta de luz no Brasil gera reação nas redes sociais

Siga o TNOnline no Google News

A internet reagiu rapidamente ao apagão nacional que deixou várias cidades do Brasil sem energia, a partir das 8h20 desta terça-feira (15). Há relatos de queda de energia no Distrito Federal e em todos estados, com exceção de Roraima.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) e o Ministério de Minas e Energia ainda não divulgaram a causa do incidente.

- ENTENDA O OCORRIDO: Apagão deixa cidades do Paraná e de mais 21 estados sem energia

Veja as reações nas redes sociais:

Como eu tô me sentindo hoje sem TV, internet boa e energia por causa do #apagao pic.twitter.com/af7HQJtVAB — Arthur (@timoutuzim) August 15, 2023

Fonte: G1

