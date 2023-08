Apagão: metrô de São Paulo tem plataformas cheias após queda de energia

Um apagão na manhã desta terça-feira, 15, afetou o funcionamento de ao menos cinco linhas do Metrô de São Paulo. A Linha 4-Amarela operou, entre 8h30 e 9h25, com velocidade reduzida e maior tempo de intervalo entre as estações. A ocorrência resultou em plataformas cheias de passageiros à espera do transporte. De acordo com a ViaMobilidade, os passageiros foram orientados por avisos sonoros e por agentes de atendimento e segurança (AAS) nos trens e estações. A operação na linha já se encontra normalizada. A Linha1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata também registraram falhas pontuais de energia, mas a situação também já está normalizada, conforme consta no site da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Em nota, a São Paulo Transporte (SPTrans) disse que a circulação de trólebus não foi afetada.

continua após publicidade

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW em todas as regiões do País. Até às 10h09 desta terça, já tinham sido recompostos 7 mil MW de carga. O ONS confirmou que às 8h31 houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões. Houve pelo menos 16 mil MW de interrupção de energia. "A interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência", disse em comunicado. O operador, assim que identificou a situação, iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. "A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e estão concluídas nas regiões Sul e Sudeste. Até às 10h09, 7 mil MW já tinham sido recompostos", afirmou ainda a ONS. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.