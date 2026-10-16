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RECORDE

Aos 99 anos, britânica caminha sobre asa de avião em voo e entra para o Guinness

Helga Duffy encarou a manobra radical para arrecadar fundos para um serviço de ambulância aérea e garantiu não ter sentido medo durante o desafio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Aos 99 anos, britânica caminha sobre asa de avião em voo e entra para o Guinness
Autor Foto: Reprodução/ Redes Socias

Aos 99 anos, a britânica Helga Duffy entrou para o Guinness World Records ao se tornar a pessoa mais velha do mundo a caminhar sobre as asas de um avião em pleno voo. A manobra radical, realizada no aeródromo RFC Rendcomb, em Gloucestershire, no Reino Unido, teve o propósito de arrecadar fundos para o serviço de ambulância aérea de Wiltshire e Bath. A iniciativa foi inspirada em outra veterana, Betty Bromage, de 97 anos, que detinha o recorde anterior após realizar a acrobacia e aparecer no noticiário.

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Durante a aventura nas alturas, Helga utilizou óculos de proteção, um macacão vermelho especial e a camiseta amarela da instituição beneficiada. Presa pelos cintos de segurança na parte externa da aeronave em movimento, ela acenou para o público que acompanhava do solo. Ao descrever a sensação, a idosa classificou o momento como "peculiar" e negou qualquer receio com a altura. "Eu não estava com medo porque estava muito animada", declarou a recordista, que recebeu o certificado oficial do Guinness logo após o pouso.

O desafio da britânica, que atualmente reside em um lar de idosos em Devizes, rendeu uma arrecadação de mais de 1.300 libras (aproximadamente R$ 9.500) para a organização de resgate. O feito foi bastante comemorado pelo representante da instituição, Sam Conway, que definiu Helga como uma "lenda" e destacou que ela parecia ter se divertido muito durante o voo. Segundo a idosa, a coragem para enfrentar o desafio extremo veio da criação do pai, que sempre exigiu superação. "Ele esperava o melhor de nós. Então eu sempre me esforcei. Acho que, se ele ainda estiver por aí em algum lugar, ele estaria muito orgulhoso de seu primogênito", afirmou.

A acrobacia foi acompanhada presencialmente por duas sobrinhas de Helga, Jackie Rose e Julie Preece. Segundo Jackie, a tia, conhecida por sua independência e franqueza, procurava um desafio inédito. "Ela queria fazer algo diferente há muito tempo. Ela só queria provar que, mesmo com 99 anos, ainda é a mesma senhora de anos atrás", explicou. O sucesso da nova recordista também gerou uma reação amigável da antiga detentora do título. Betty Bromage, que já fez seis caminhadas em asas de avião, parabenizou Helga, mas mandou um recado bem-humorado sobre a disputa pela marca mundial: "Mal posso esperar para fazer 100 anos e poder fazer isso de novo, vou te vencer outra vez", brincou.

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