Aos 3 anos, 'menina das palavras difíceis' é contratada pela TV Globo

A pequena Alice, de apenas três anos de idade, foi contratada pela TV Globo para ser a nova apresentadora do quadro Pequenos Gênios, do Domingão com Huck, sobre crianças superdotadas. Ela estreia na emissora a partir do próximo domingo (9/7).

A menina ficou famosa nas redes sociais durante a pandemia, pela desenvoltura em falar palavras difíceis. O sucesso foi tanto que ela protagonizou uma campanha publicitária ao lado da atriz Fernanda Montenegro.

A contratação da garotinha foi revelada pelo apresentador Luciano Huck e também pela própria Alice nas redes sociais. “O nosso time do Domingão ganhou um reforço que vai explodir o ‘fofurômetro’. Bem-vinda querida, Alice. Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo”, disse Luciano Huck.

“Obrigada pelo convite! […] Já estou ansiosa!”, agradeceu ela. “Os Pequenos Gênios são incríveis! Crianças superdotadas exibem uma habilidade cognitiva fenomenal, absorvendo e articulando conceitos complexos com uma facilidade surpreendente. É um verdadeiro espetáculo. Estamos esperando todos vocês no Domingão”, disse Alice.

