Ao menos 9 municípios têm transporte gratuito neste domingo (30) no PR

Apucarana está entre os nove municípios do Paraná que ofertam transporte gratuito neste domingo (30)

Ao menos nove municípios do Paraná estão disponibilizando transporte coletivo gratuito neste domingo (30). Confira:

Apucarana

A Prefeitura de Apucarana manteve a gratuidade no transporte coletivo urbano de passageiros neste domingo (30) quando acontece o segundo turno da eleição presidencial.

A medida, que segue recomendação do Supremo Tribunal Federal (STF), beneficia diretamente os eleitores com menor renda e garante maior participação popular no pleito. “A suspensão da tarifa para o dia da eleição visa assegurar que todos os cidadãos tenham oportunidade de exercer com plenitude o direito constitucional ao voto”, pondera o prefeito, acrescentando que a medida já havia sido adotada em Apucarana no primeiro turno da eleição em Apucarana.

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), 94.621 eleitores estarão aptos a votar neste domingo em Apucarana. O prefeito Junior da Femac frisa que o Decreto Municipal nº 753/2022 atende recomendação do ministro do STF, Luís Roberto Barroso.

Curitiba

Não haverá cobrança de passagem no transporte público de Curitiba. De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pelo transporte coletivo na capital, a gratuidade vale o dia todo e em todas as 254 linhas que operam na cidade. Os ônibus irão circular com a grade horária de domingo.

As exceções são a Linha Turismo, que percorre os pontos turísticos da capital e funcionará normalmente com pagamento de tarifa de R$ 50 no domingo, e as linhas do sistema madrugueiro, que funcionam entre 1h e 5h e terão pagamento com tarifa social normal, de R$ 5,50.

Londrina

A Prefeitura de Londrina anunciou que não serão cobradas as passagens de ônibus no dia do segundo turno. De acordo com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), a isenção da passagem valerá para todas as pessoas, durante o dia todo e com horários especiais para atender a demanda.

Cascavel

Eleitores que moram na zona rural de Cascavel poderão pegar ônibus de graça para ir e voltar do local de votação no domingo (30). A decisão é do Fórum Eleitoral de Cascavel no Paraná, que disponibilizou o transporte.

A prefeitura de Cascavel divulgou que não haverá cobrança da tarifa do transporte público das 7h às 18h. A gratuidade vale para todos os moradores da cidade, inclusive da zona urbana. Segundo a prefeitura, a prioridade é para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Ponta Grossa

A Prefeitura de Ponta Grossa definiu que os moradores da cidade terão transporte coletivo gratuito no domingo (30). No primeiro turno, o município não tinha oferecido passe livre. A medida determina que a gratuidade seja oferecida em todos os próximos pleitos, gerais ou municipais.

Foz do Iguaçu

A Prefeitura de Foz do Iguaçu informou que o transporte coletivo será gratuito para todos os passageiros das 7h às 18h no domingo (30).

Além da gratuidade, conforme a prefeitura, os ônibus estarão operando com a tabela de sábado, com um número maior de veículos.

Maringá

Em Maringá os ônibus do transporte coletivo vão funcionar com passe livre no domingo (30). A prefeitura informou que a gratuidade será durante o dia todo e que será necessário apresentação do RG ou o título de eleitor para embarcar. Conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) será necessário passar o cartão de acesso ao transporte coletivo para liberar a catraca, mas o valor não será descontado.

