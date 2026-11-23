Um ônibus da frota do transporte público de São Paulo perdeu os freios, atingiu um carro e uma bicicleta e bateu contra o muro de uma casa na manhã desta segunda-feira, 23, no Jardim Peri, zona norte de São Paulo. Ao menos sete pessoas ficaram feridas, uma delas em estado gravíssimo.

O acidente ocorreu por volta das 6h50, na Rua Ministro Lins de Barros. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista relatou que o sistema de freios apresentou uma falha enquanto o coletivo descia uma ladeira. Ao perceber que não conseguiria parar, ele tentou direcionar o veículo contra o muro de uma residência para evitar uma colisão de maiores proporções.

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Durante a manobra, porém, o ônibus bateu de frente com um carro que subia a via e atingiu uma bicicleta.

O homem que estava na bicicleta, de 50 anos, sofreu ferimentos gravíssimos e foi transportado pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas, na área central da capital paulista. O filho dele, de 14 anos, também ficou ferido e teve as pernas atingidas por escombros do muro.

Os três ocupantes do carro também receberam atendimento médico. Entre eles estava um policial militar de 42 anos, que dirigia o veículo, acompanhado dos pais, de 78 e 70 anos. Uma das passageiras do ônibus, de 18 anos, também foi atendida. Outra ocupante teve ferimentos leves, mas recusou atendimento.

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O coletivo pertence à Viação Sambaíba e operava a linha 1743-10, que liga o Jardim Peri Alto ao Shopping D. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans, uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte foi mobilizada para apurar as circunstâncias da colisão.